Минтранс Амурской области назвал причину обрушения моста через реку Обка

Мост через реку Обка в Амурской области частично обвалился из-за проезда по нему тяжелого транспортного средства, у которого не было на это разрешения. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.
ЧП произошло в минувший понедельник в Зейском округе на 77-м километре автодороги Зея — Золотая Гора.
«Безответственные действия водителя, проигнорировавшего ограничения по проезду тяжеловесного транспорта и выехавшего на мост, привели к серьезным повреждениям мостового сооружения», — пояснили в ведомстве.
К поврежденному мосту уже направили рабочих, которые будут восстанавливать конструкцию. Пока проезд по мосту осуществляется по одной полосе. Разрешен он только для легковых автомобилей.
Напомним, видео разрушенного моста через реку Обка сняли очевидцы. Кадры публиковал Telegram-канал Amur Mash. На видео запечатлено, что мост обвалился под тяжестью трала, который перевозил бульдозер. В кадр также попала рухнувшая вниз техника.