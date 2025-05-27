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Под Иркутском 55-летний водитель «Хонды» погиб в ДТП

Мужчина не справился с управление и перевернулся.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Трагическое ДТП на трассе Р-255 «Сибирь» у деревни Малая Еланка унесло жизнь водителя автомобиля «Хонда Партнер». Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции города, 55-летний мужчина не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.

— В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи, — поделились в ведомстве.

Госавтоинспекторы разбираются в причинах аварии. По окончанию проверки правоохранители дадут правовую оценку.