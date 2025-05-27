Российская туристка пожаловалась, что сотрудники отеля в Турции сильно испортили отдых ее семье

Туристка из России приехала на отдых в Кемер и была разочарована. Всему виной неадекватное отношение сотрудников отеля Ma Biche Kemer, сообщает Shot.
Женщина рассказала, что приехала на отдых в этот отель со своей семьей (с мужем и двумя детьми) на три недели. В течение отдыха она активно делилась негативными моментами в чате с отзывами, назвав отель «советским пансионатом».
Негативные комментарии россиянки увидели работники отеля. По словам женщины, в один из дней они ворвались к ней в номер и разворотили чемодан.
После этого неизвестные начали угрожать женщине. А позднее они выложили фотографии с развороченным чемоданом во всех чатах, где обсуждается отель, подписав их «возмездие». К слову, сама пострадавшая россиянка подозревает во всем произошедшем горничных гостиницы.