Киллер Гагиев передумал отбывать пожизненный срок в колонии рядом с домом

В суде он заявил, что его родственники живут в Северной Осетии и не могут посещать его в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Поэтому он просил перевести его в исправительное учреждение, которое находится ближе к его дому. Также он потребовал компенсацию в размере 500 тысяч рублей за нарушение своих прав.