Киллер Гагиев передумал отбывать пожизненный срок в колонии рядом с домом

Олег Гагиев, известный как «Ботэ», который отбывает пожизненное заключение за организацию резонансных убийств в Северной Осетии, подал прошение о переводе в колонию, расположенную ближе к его дому. Однако в ходе рассмотрения апелляции он отозвал своё заявление и не явился в зал суда для участия в процессе, пишет РИА Новости.
В 2012 году Северо-Кавказский окружной военный суд признал Гагиева виновным в совершении семи убийств и приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима. Отбывать наказание он отправился в исправительное учреждение «Полярная сова», расположенное в Ямало-Ненецком автономном округе.
Изначально Гагиев обратился в Федеральную службу исполнения наказаний с просьбой о переводе в колонию, которая находится в Вологодской области. Однако ему было отказано. После этого он обратился в суд города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа.
В суде он заявил, что его родственники живут в Северной Осетии и не могут посещать его в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Поэтому он просил перевести его в исправительное учреждение, которое находится ближе к его дому. Также он потребовал компенсацию в размере 500 тысяч рублей за нарушение своих прав.
Суд решил, что в материалах дела нет информации о наличии исключительных обстоятельств, которые могли бы помешать Гагиеву отбывать наказание в виде лишения свободы в УФСИН в ЯНАО, и отказал ему в удовлетворении иска. Гагиев подал апелляционную жалобу, но до её рассмотрения он отозвал свой иск.
Гагиев в 1990-е годы работал в службе контрразведки, а после увольнения перебрался в Москву, где присоединился к группировке Аслана Гагиева, известного под кличкой «Джако». В этой банде ему отвели роль главного исполнителя. В состав банды «Ботэ» входили бывшие сотрудники правоохранительных органов, которые охотились на своих бывших коллег из силовых структур, успешных бизнесменов, высокопоставленных чиновников и представителей криминального мира. В 2008 году Гагиев участвовал в убийствах мэра Владикавказа и заместителя председателя правительства Северной Осетии.