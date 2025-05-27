В Омске водитель «Тойоты» сбил ребенка на пешеходном переходе

Накануне, 26 мая, в 17:00, в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшим. Инцидент произошел на пересечении улиц Степанца и Туполева.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота», мужчина 1978 года рождения, совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшим оказался мальчик 2015 года рождения. Ему потребовалась медицинская помощь.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку для установления всех обстоятельств и причин произошедшего ДТП.