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В Омске водитель «Тойоты» сбил ребенка на пешеходном переходе

Мальчику 2015 года рождения потребовалась медицинская помощь.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 26 мая, в 17:00, в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшим. Инцидент произошел на пересечении улиц Степанца и Туполева.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота», мужчина 1978 года рождения, совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшим оказался мальчик 2015 года рождения. Ему потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку для установления всех обстоятельств и причин произошедшего ДТП.