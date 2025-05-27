У президента Бразилии выявили лабиринтит

Лабиринтит — это воспаление перепончатых образований и нервных структур внутреннего уха.
Лулу да Силву доставили в больницу в понедельник, 26 мая, с воспалением уха и головокружением. Врачи взяли анализы, провели обследование, после чего бразильского президента выписали. Результаты анализов были в пределах нормы, сообщили позже в медучреждении.
Недомогание привело к отмене всех встреч, запланированных на остаток понедельника, включая встречу с министром финансов Фернанду Хаддадом.
В октябре 2024 года Лула да Силва упал в ванной в своей резиденции и ударился головой. В медицинском заключении говорилось о порезе на затылке, а на МРТ нашли небольшое кровотечение — симптом легкого сотрясения мозга.
В декабре бразильскому президенту провели трепанацию черепа из-за полученной в результате падения в октябре травмы.
Лула да Силва впервые стал президентом Бразилии в октябре 2002 года. В 2006 был переизбран, а в 2023 году начал свой третий президентский срок.