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Жителю Самарской области суд дал полгода за 31 незаконно пойманного рака

Весной прошлого года полицейские Волжского района остановили незаконный отлов рыбы и раков.

Весной прошлого года полицейские Волжского района остановили незаконный отлов рыбы и раков.

Во время профилактической проверки правоохранители обнаружили мужчину, занимавшегося незаконным промыслом на озере Окунёв Садок — месте нереста и жизни раков.

Злоумышленник использовал запрещённые снасти: специальную многоразовую ловушку и рыболовную сеть-косынку.

Когда полицейским удалось приблизиться к нему, мужчина вытащил из воды снасть, в которой находился 31 живой рак. Нарушение было зафиксировано, пойманные животные возвращены обратно в озеро.

Расследование установило, что безработный преступник действовал осознанно, несмотря на действующий запрет на ловлю раков в этот период. Объяснил он своё поведение материальными трудностями.

Ранее задержанный уже имел проблемы с законом — был осуждён за торговлю взрывчатыми веществами.

Следствие направило материалы дела в мировой суд. Судья приговорил обвиняемого к шести месяцам исправительных работ с ежемесячным вычетом пяти процентов зарплаты в пользу государства. Решение суда вступило в силу.

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