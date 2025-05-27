Жителю Самарской области суд дал полгода за 31 незаконно пойманного рака

Весной прошлого года полицейские Волжского района остановили незаконный отлов рыбы и раков.
Во время профилактической проверки правоохранители обнаружили мужчину, занимавшегося незаконным промыслом на озере Окунёв Садок — месте нереста и жизни раков.
Злоумышленник использовал запрещённые снасти: специальную многоразовую ловушку и рыболовную сеть-косынку.
Когда полицейским удалось приблизиться к нему, мужчина вытащил из воды снасть, в которой находился 31 живой рак. Нарушение было зафиксировано, пойманные животные возвращены обратно в озеро.
Расследование установило, что безработный преступник действовал осознанно, несмотря на действующий запрет на ловлю раков в этот период. Объяснил он своё поведение материальными трудностями.
Ранее задержанный уже имел проблемы с законом — был осуждён за торговлю взрывчатыми веществами.
Следствие направило материалы дела в мировой суд. Судья приговорил обвиняемого к шести месяцам исправительных работ с ежемесячным вычетом пяти процентов зарплаты в пользу государства. Решение суда вступило в силу.
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