Убийство в центре Москвы обернулось криминальной драмой и фальшивой «кровной местью»

Громкое убийство крупного предпринимателя армянского происхождения Оганеса Камаряна в центре Москвы раскрыли следователи ГСУ СКР по Москве. Правда, до недавнего времени считалось, что преступление совершил его «кровник», прилетевший специально чтобы свершить месть. Но, как стало известно «МК», спустя три года расследования изменилось всё: от мотива до заказчика. А нити привели к соратнику вора в законе.
Вечер, который стал последним.
Москва, летний вечер, 2022 год. Оганес Камарян, владелец миллиардного холдинга с интересами в недвижимости, логистике и строительстве, ужинает в ресторане недалеко от Комсомольского проспекта. В компании — Екатерина, с виду обычная молодая женщина. Познакомились они незадолго до этого, отношения не носили характер постоянных.
После трапезы пара направляется в одну из квартир в Хамовниках. Недвижимость, как выяснит следствие, была арендована предпринимателем под «тихие свидания». Но до двери они так и не дошли. В проходном дворе их встретил мужчина с длинными волосами, без маски, с пистолетом с глушителем в руке. Он хладнокровно расстреливает Камаряна в спину, несколько раз добивая в голову. Попову не трогает. После чего… фотографирует труп на телефон.
Кадры с видеокамер — как он идёт, стреляет, делает фото — облетели весь Рунет. Общество ахнуло. В преступлении не было ни следа спешки или страха.
Киллер с версией.
Полиция сработала быстро. Уже на следующий день после расстрела на Комсомольском проспекте был задержан 24-летний Айрик Ервандян, уроженец Армении. На допросе он выдал версию, которая звучала как сценарий к фильму.
Айрик заявил, что убил Камаряна по личным мотивам. Якобы год назад в Армении в ходе неудачного покушения на авторитетного предпринимателя Рафика Мадояна (считается криминальным авторитетом, соратником «вора в законе» Аслана Усояна, известного также, как Дед Хасан) был убит родной брат Айрика — охранник с фамилией Варданян. И, по словам Айрика, за организацией убийства стоял Оганес Камарян. На похоронах «брата» Ервандян публично поклялся отомстить. Позже, по его словам, Камарян узнал об этом, и начал угрожать ему и его семье. «Я убью тебя и всех твоих родных», — будто бы сказал бизнесмен по телефону. Испугавшись, Айрик решил действовать. Прилетел в Москву, выследил и убил.
Следствие сначала поверило «чистосердечному признанию». Версия «кровной мести» выглядела стройно, а Айрик Ервандян был убедителен в своих горячих речах. Однако, всё оказалось намного запутаннее, чем могло показаться на первый взгляд.
Когда брат — не брат.
На определенном этапе дело передали «важнякам» из Главного следственного управления СК по Москве. И тут всё перевернулось.
Выяснилось, что Варданян, убитый в Армении, — не брат Айрика. Они вообще не родственники. А вот настоящий брат обвиняемого в убийстве, Володя, жив и… работает подручным всё того же Рафика Мадояна, на которого действительно было совершено покушение в 2021 году.
И связь с Оганесом Камаряном у этих персонажей действительно была далеко не шапочная. Когда-то — совместные бизнес-планы, потом — глубокая вражда.
Ещё в 2011 году в Москве был убит их общий знакомый и партнёр. С тех пор Камарян и Мадоян считали друг друга виновниками (а то и организаторами) его гибели. А дальше, в 2021-м случилось покушение на Мадояна в Армении. Именно тогда киллер перепутал авторитетного предпринимателя и вместо него прикончил телохранителя. А в 2022-м году, спустя ровно год, в тот же самый день прогремели выстрелы, только на этот раз в Москве. Был убит уже Оганес.
Семейный подряд.
Следствие пересмотрело всю картину событий. В итоге киллеру Айрику Ервандяну ужесточили обвинение — вместо «убийства из личной неприязни» теперь ему инкриминируется «убийство по найму». Организатор, по новой версии, — его брат. Их наняли чтобы отомстить за покушение на Мадояна. Можно сказать, семейный подряд.
Следователи установили, что к убийству Оганеса Камаряна причастны ещё несколько человек. Среди них — известная в Армении блогерша. Именно она сняла жильё киллеру и должна была купить билет на вылет. Другой соучастник приобрёл пистолет и глушитель через даркнет. Третий покупал автомобиль, рассчитавшись через дропа— человека, на чей счёт были переведены деньги, добытые мошенниками.
Отчасти, план преступной группы, увы, сработал. Пока Ервандян сочинял байки о жажде мщения за брата, все его сообщники спокойно вылетели в Армению. Телефон убийцы так и не был найден. Зато удалось получить детализацию звонков: все связи Айрика Ервандяна в «командировке» — это контакты с подельниками (в частности с братом Володей) и регулярные созвоны со столичными путанами (более 20 соединений). Известно что свободное время убийца коротал в массажных салонах. Никаких «угроз Камаряна» или «слёз из-за семейного горя» — только будни киллера на зарплате.
Смотрящий в Гаваре.
Сейчас в Мосгорсуде продолжается процесс по делу Ервандяна. Он по-прежнему отрицает заказной характер преступления. Появляется в зале заседаний в брендовой одежде, уверенный, ухоженный — как будто приехал не из СИЗО, а из салона красоты. По оперативным данным, его брат Володя после гибели Камаряна поднялся в криминальной иерархии и следит за «порядком» в армянском городе Гавар.
Убийство было тщательно спланировано и замаскировано под экзотический мотив с «кровной местью». Исполнители сумели подгадать даже с датой. А версия про «брата, которого нет» — хитрый ход, чтобы замылить глаза и выиграть время. За который киллер уже поплатился свободой. С учетом нового обвинения он может получить внушительный срок.