Убийство в центре Москвы обернулось криминальной драмой и фальшивой «кровной местью»

Ещё в 2011 году в Москве был убит их общий знакомый и партнёр. С тех пор Камарян и Мадоян считали друг друга виновниками (а то и организаторами) его гибели. А дальше, в 2021-м случилось покушение на Мадояна в Армении. Именно тогда киллер перепутал авторитетного предпринимателя и вместо него прикончил телохранителя. А в 2022-м году, спустя ровно год, в тот же самый день прогремели выстрелы, только на этот раз в Москве. Был убит уже Оганес.