В Приамурье за массовую драку арестованы 11 узбеков

Все мигранты были задержаны сотрудниками полиции за потасовку, которую они устроили на школьном стадионе в городе Свободном 25 мая во время игры в футбол. Одному человеку понадобилась медицинская помощь. Полиция возбудила уголовное дело по факту причинения вреда здоровью средней тяжести (ч. 1 ст. 112 УК РФ).