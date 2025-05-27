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В Приамурье за массовую драку арестованы 11 узбеков

В Амурской области по решению суда арестованы 11 граждан Узбекистана, устроивших массовую драку на школьном стадионе в Свободном, сообщает пресс-служба судов региона. Им инкриминируется хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Суд признал всех виновными и отправил под административный арест на 12−14 суток.

Источник: РИА "Новости"

Все мигранты были задержаны сотрудниками полиции за потасовку, которую они устроили на школьном стадионе в городе Свободном 25 мая во время игры в футбол. Одному человеку понадобилась медицинская помощь. Полиция возбудила уголовное дело по факту причинения вреда здоровью средней тяжести (ч. 1 ст. 112 УК РФ).

Виновным грозит лишение свободы на срок до трех лет. Допустившим правонарушения въезд в РФ будет закрыт, сообщает СКР по Амурской области. Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования.