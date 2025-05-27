Директора магазинов стали жертвами несовершеннолетних вымогателей

Как сообщили «МК» в пресс-службе ГУ МВД по Москве, в качестве «подставного» покупателя выступала 17-летняя девушка. В магазинах на Шипиловской улице и улице Маршала Захарова ей продали алкоголь, после чего трое ее сообщников-мужчин, представившись сотрудниками несуществующей общественнолй организации, стали вымогать у администрации деньги. В противном случае они обещали передать информацию в полицию — за реализацию спиртного несовершеннолетним предусмотрена уголовная ответственность. Сотрудники магазина передали вымогателям деньги и продукты, а затем обратились в правоохранительные органы. Подозреваемые задержаны.