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В Ростове-на-Дону 12-летнюю девочку сбили на улице Баграмяна

Водитель не успел затормозить: подросток госпитализирован после ДТП в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

26 мая в Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием ребенка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Происшествие случилось около 19:30 на улице Баграмяна, в районе дома № 2А.

По предварительной информации ведомства, 12-летняя девочка попала под колеса автомобиля Kia Rio. Известно, что подросток переходил дорогу в неположенном месте. В этот момент 47-летний водитель не успел среагировать и сбил пешехода. Очевидцы вызвали на место ЧП скорую помощь. Пострадавшую доставили в больницу.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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