В Ростове-на-Дону 12-летнюю девочку сбили на улице Баграмяна

По предварительной информации ведомства, 12-летняя девочка попала под колеса автомобиля Kia Rio. Известно, что подросток переходил дорогу в неположенном месте. В этот момент 47-летний водитель не успел среагировать и сбил пешехода. Очевидцы вызвали на место ЧП скорую помощь. Пострадавшую доставили в больницу.