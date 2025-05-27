В Ростове-на-Дону 12-летнюю девочку сбили на улице Баграмяна

26 мая в Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием ребенка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Происшествие случилось около 19:30 на улице Баграмяна, в районе дома № 2А.
По предварительной информации ведомства, 12-летняя девочка попала под колеса автомобиля Kia Rio. Известно, что подросток переходил дорогу в неположенном месте. В этот момент 47-летний водитель не успел среагировать и сбил пешехода. Очевидцы вызвали на место ЧП скорую помощь. Пострадавшую доставили в больницу.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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