Две девушки погибли в ДТП из-за пьяного водителя-бесправника в Карабаше

Cмертельное ДТП произошло после четырех часов утра 24 мая. Парень управлял ВАЗ 11183. По предварительной информации, на изгибе дороги вправо он не справился с управлением и выехал на «встречку», где врезался в барьерное ограждение. Его пассажирки скончались на месте от травм. Сам же виновник аварии получил царапины.