Две девушки погибли в ДТП из-за пьяного водителя-бесправника в Карабаше

На 42-м километре автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым в водитель 2002 года рождения без прав и в состоянии опьянения стал виновником ДТП. В результате аварии погибли две пассажирки 2010 и 2002 годов рождения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кыштыма.
Cмертельное ДТП произошло после четырех часов утра 24 мая. Парень управлял ВАЗ 11183. По предварительной информации, на изгибе дороги вправо он не справился с управлением и выехал на «встречку», где врезался в барьерное ограждение. Его пассажирки скончались на месте от травм. Сам же виновник аварии получил царапины.
Сотрудники Госавтоинспекции и следственно- оперативная группа полиции Кыштыма устанавливают все обстоятельства и детали произошедшего.
По факту ДТП возбудили уголовное дело по п. «а», «в». ч.6 ст. 264 УК РФ «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».