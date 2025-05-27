Автобус сбил девятилетнего велосипедиста в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде автобус сбил девятилетнего мальчика, который пересекал дорогу на велосипеде. Водитель многотонного ЛИАЗа хотел проскочить на красный, что привело к ДТП. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел 26 мая около 19.20 часов на улице Веденяпина в районе дома 7. 46-летний водитель автобуса проигнорировал запрещающий сигнал светофора, продолжив движение, в то время как мальчик выехал на дорогу на велосипеде, не спешившись.
В результате школьник получил травмы и был доставлен в детскую областную больницу.