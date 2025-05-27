Автобус сбил девятилетнего велосипедиста в Нижнем Новгороде

Инцидент произошел 26 мая около 19.20 часов на улице Веденяпина в районе дома 7. 46-летний водитель автобуса проигнорировал запрещающий сигнал светофора, продолжив движение, в то время как мальчик выехал на дорогу на велосипеде, не спешившись.