«Решила посмотреть, чем занимается ее мама». Минчанка раскрыла преступление благодаря камере видеонаблюдения в квартире матери

В этот же момент дочка женщины решила узнать, чем заниматься ее пожилая мама. Еще раньше минчанка установила в квартире 89-летней матери, страдающей деменцией, камеры видеонаблюдения. А сейчас увидела, что в квартире пенсионерки находится незнакомец, который к тому же шарит по шкафам и тумбам. Сразу же она позвонила в милицию.