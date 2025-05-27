В Бурятии задержали главу управления капстроительства за превышение полномочий

Глава управления капитального строительства Бурятии задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями при реконструкции театра «Ульгэр». Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.
В ходе проверки исполнения нацпроекта «Культура» прокуроры Советского района Улан-Удэ выявили нарушения в работе ведомства. Согласно данным надзорного органа, руководитель УКС внес незаконные правки в действующие контракты с подрядной организацией, отвечавшей за поставку оборудования.
Изменения позволили превысить установленный законом лимит авансовых выплат (не более 50% от суммы договора). В результате компании, которая не выполнила обязательства, перечислили более 48 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). В рамках расследования проведены обыски в жилище фигуранта. Вопрос о мере пресечения находится на стадии согласования.
Согласно данным официального сайта УКС, должность начальника управления с 2020 года занимает Анатолий Урбанов.
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