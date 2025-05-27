В Красноярске перед судом предстанет экс-сотрудник полиции, обвиняемый во взяточничестве

Об этом рассказали в СК по Красноярскому краю.
Следователи из Второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершили расследование в отношении бывшего начальника отделения технического надзора ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское». Он обвиняется в получении взятки в крупном размере.
С 2018 по 2023 год он получил от предпринимателя около 400 тысяч рублей за помощь в сокращении проверок его бизнеса по пассажирским перевозкам и за более лояльное отношение во время проверок.
В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Предприниматель, который дал взятку, освобожден от уголовной ответственности за сотрудничество со следствием.
Дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего рассмотрения в суде.
Ранее рассказывали, что в Норильске завершено расследование дел о взятках налоговому инспектору.