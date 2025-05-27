Жителей Башкирии ждет четырехдневная рабочая неделя

Следующая рабочая неделя в Башкирии сократится на один день из-за празднования Курбан-байрама, который в этом году выпадает на 6 июня. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда региона. Религиозный праздник официально признан нерабочим днем на территории республики.
Согласно трудовому законодательству, если на период ежегодного отпуска работника выпадает праздничный день 6 июня, он не засчитывается в общее количество дней отдыха, что автоматически продлевает отпускной период на одни сутки. Кроме того, продолжительность рабочего дня 5 июня сокращается на 60 минут.
Как разъяснила заместитель начальника республиканской Гострудинспекции Оксана Ванскова, сотрудникам, которые по производственной необходимости будут работать в праздничный день положена двойная оплата труда.
Она также отметила, что привлечение к работе в выходной день возможно исключительно с письменного согласия работника, за исключением особых случаев, предусмотренных законодательством. В таких ситуациях труд оплачивается в двойном размере либо компенсируется дополнительным днем отдыха. Специалист подчеркнула, что сотрудник имеет полное право отказаться от работы в свой законный выходной при отсутствии официального приказа и собственноручно подписанного согласия.
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