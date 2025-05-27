Жителей Башкирии ждет четырехдневная рабочая неделя

Она также отметила, что привлечение к работе в выходной день возможно исключительно с письменного согласия работника, за исключением особых случаев, предусмотренных законодательством. В таких ситуациях труд оплачивается в двойном размере либо компенсируется дополнительным днем отдыха. Специалист подчеркнула, что сотрудник имеет полное право отказаться от работы в свой законный выходной при отсутствии официального приказа и собственноручно подписанного согласия.