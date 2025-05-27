People: сотрудник Гарварда пять лет продавал завещанные науке останки людей

В обвинительном заключении говорится, что мужчине помогала его жена Дениз, которая, как утверждается, отправляла покупателям части тел, получая за это десятки тысяч долларов. Например, только один из клиентов из Пенсильвании перевел ей более $37 тысяч за три года. Жена обвиняемого тоже признала свою вину, но решение по её делу пока не принято. Лодж ожидает дальнейшего разбирательства.