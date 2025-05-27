People: сотрудник Гарварда пять лет продавал завещанные науке останки людей

В Соединённых Штатах Америки бывший руководитель морга при Гарвардской медицинской школе, 57-летний Седрик Лодж, был задержан по подозрению в краже и незаконной продаже человеческих останков, которые были предназначены для научных исследований. Об этом стало известно из сообщения газеты People.
По версии правоохранительных органов, в течение пяти лет Лодж тайно выносил из морга части тел. Все эти останки принадлежали людям, которые добровольно завещали свои тела Гарвардскому университету для научных исследований. Согласно условиям донорства, после завершения исследований тела должны были быть кремированы, захоронены или возвращены семье в соответствии с их пожеланиями. Однако Лодж забирал части тел до того, как они были утилизированы.
В обвинительном заключении говорится, что мужчине помогала его жена Дениз, которая, как утверждается, отправляла покупателям части тел, получая за это десятки тысяч долларов. Например, только один из клиентов из Пенсильвании перевел ей более $37 тысяч за три года. Жена обвиняемого тоже признала свою вину, но решение по её делу пока не принято. Лодж ожидает дальнейшего разбирательства.
Ранее в лесном массиве возле села Новый Энхалук в Бурятии местные жители обнаружили человеческие останки, которые, предположительно, могут принадлежать украинскому ученому, пропавшему в этих местах 16 лет назад.