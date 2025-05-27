Трех мужчин и девушку задержали в Москве за вымогательство денег в магазинах под видом общественников

«В отдел МВД России по району Орехово-Борисово Северное Москвы с заявлением о вымогательстве обратились два директора продуктовых магазинов, расположенных на ул. Шипиловская и ул. Маршала Захарова. Предварительно установлено, что подозреваемые под видом представителей одной из общественных организаций, которой в действительности не существует, сообщили потерпевшим, что в магазине несовершеннолетней девушке была реализована алкогольная продукция. За неразглашение информации они потребовали денежные средства. Под давлением злоумышленников заявители передали им денежные средства и некоторые товары из магазина. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские на территории Москвы и Московской области задержали четырех подозреваемых. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 24 до 33 лет и 17-летняя девушка», — рассказал Васенин.