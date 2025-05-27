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В Самарской области снесли незаконную двухэтажную постройку у речного порта

В Тольятти служба судебных приставов поспособствовала приведению в исполнение решения суда по сносу незаконной постройки у речного порта.

В Тольятти служба судебных приставов поспособствовала приведению в исполнение решения суда по сносу незаконной постройки у речного порта.

В суд подала мэрия Тольятти. На процессе изучили доказательства и постановили снести несанкционированное двухэтажное здание.

Тем не менее, хозяин постройки никак не отреагировал на решение суда и не спешил приступить к демонтажу. Тогда в дело вмешались приставы.

В итоге сотрудники ведомства выписали мужчине штраф в 5 тысяч рублей, а затем суд постановил, что здание может снести администрация, взыскав за это деньги с собственника.

В результате постройка была демонтирована.

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