В Тулуне экс-депутат попался на махинациях с жильем для пострадавших от паводка

В Иркутской области завершено расследование громкого уголовного дела о попытке мошенничества с жильем для жертв наводнения. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре и СУ СКР региона, экс-депутат тулунской гордумы предстанет перед судом за аферу, которая могла лишить пострадавших семей законного жилья.