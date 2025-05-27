В Тулуне экс-депутат попался на махинациях с жильем для пострадавших от паводка

В Иркутской области завершено расследование громкого уголовного дела о попытке мошенничества с жильем для жертв наводнения. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре и СУ СКР региона, экс-депутат тулунской гордумы предстанет перед судом за аферу, которая могла лишить пострадавших семей законного жилья.
— В 2020 году обвиняемый, являясь депутатом городской думы, действуя в составе группы с должностным лицом администрации городского округа муниципального образования «город Тулун», установил через суд фиктивный факт пользования по договорам социального найма двумя квартирами, принадлежащими другим лицам, — поделились правоохранители.
Мошенническая схема была раскрыта, когда аферист уже подал подложные бумаги в областное министерство строительства, претендуя на жилье общей стоимостью 6,5 млн рублей. Благодаря бдительности полиции, две квартиры так и не попали в руки злоумышленников.
Теперь ему грозит серьезное наказание — дело уже передано в Тулунский городской суд. Также у мужчины арестовали имущество на 4,5 миллиона рублей. Чиновник полностью признал вину и пошел на сотрудничество со следствием.