В Отрадном сотрудники Росгвардии пресекли попытку кражи отопительных радиаторов

Вечером в городе Отрадный наряд вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на улицу Советскую по сообщению о совершении преступления. На месте патрульные застали мужчину, пытавшегося украсть батареи центрального отопления из пустующего здания.
При виде сотрудников правоохранительных органов подозреваемый предпринял попытку бегства, однако вскоре был задержан. Как выяснилось позднее, уроженец Отрадного, родившийся в 1987 году, заблаговременно подготовил имущество к вывозу, но завершить преступление не успел.
Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейших процессуальных действий. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу» Уголовного кодекса Российской Федерации.
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