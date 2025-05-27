В Отрадном сотрудники Росгвардии пресекли попытку кражи отопительных радиаторов

При виде сотрудников правоохранительных органов подозреваемый предпринял попытку бегства, однако вскоре был задержан. Как выяснилось позднее, уроженец Отрадного, родившийся в 1987 году, заблаговременно подготовил имущество к вывозу, но завершить преступление не успел.