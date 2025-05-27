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Горящий лес в Воронежской области и закрытые аэропорты: какие регионы атаковали ВСУ 27 мая. Карта

За прошедшую ночь силами ПВО над российскими регионами были ликвидированы 99 беспилотников ВСУ. Больше всего дронов уничтожено над Белгородской областью — 56. Над Воронежской областью — 25 дронов. В этом регионе из-за обломков БПЛА загорелся лес, пожар был потушен. Также вводились ограничения на работу аэропортов. Подробнее об атаках украинских дронов по территории РФ — в материале URA.RU.

Различные регионы РФ были атакованы почти сотней украинских дронов.

За прошедшую ночь силами ПВО над российскими регионами были ликвидированы 99 беспилотников ВСУ. Больше всего дронов уничтожено над Белгородской областью — 56. Над Воронежской областью — 25 дронов. В этом регионе из-за обломков БПЛА загорелся лес, пожар был потушен. Также вводились ограничения на работу аэропортов. Подробнее об атаках украинских дронов по территории РФ — в материале URA.RU.

Условные обозначенияФото: инфографика URA.RU.

Воронежская область: пожар в лесу.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДесятки дронов сбили над Воронежской областью: подробности. Карта.

В регионе средства противовоздушной обороны нейтрализовали свыше 25 БПЛА, рассказали в Минобороны РФ. Согласно предварительной информации, жертв и разрушений нет. В восточной части области в результате падения обломков дрона произошло возгорание в лесу, однако пожар был оперативно ликвидирован. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Кроме того, ночью в регионе вводился режим опасности атаки беспилотников. Рано утром глава региона сообщил об его отмене.

Владимирская область: повреждения зданий в промзоне.

В небе над Муромом было сбито семь украинских дронов. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Однако обломки беспилотника повредили стекла и двери трех зданий в промзоне города. Кроме того, спасатели локализовали небольшое возгорание. На месте сейчас работают оперативные службы, написал в telegram-канале глава региона Александр Авдеев.

Тульская область: удары по городам Новомосковск и Узловая.

По словам местных жителей, в районе Новомосковска прозвучало как минимум пять взрывов, а над городом Узловая — не менее двух. Очевидцы писали в местных пабликах о вспышках в небе и громком шуме.

Ночью в регионе была введена опасность атаки БПЛА. Спустя несколько часов ее отменили. Власти подтвердили, что повреждений и ранений среди мирного населения не зафиксировано.

Белгородская область: массовая атака дронов.

В течение ночи регион подвергся массовой атаке дронов украинской армии. В области силами ПВО было сбито 56 беспилотников. Данных от властей о разрушениях и пострадавших пока опубликовано не было.

Калужская область: без последствий.

Сегодня ночью системы ПВО нейтрализовали пять беспилотников ВСУ на территории, прилегающей к границе Калужской и Тульской областей. Согласно предварительной информации, жертв и разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано. На месте происшествия работают оперативные службы, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем telegram-канале.

Ростовская и Липецкая области: без происшествий.

За прошедшую ночь над двумя регионами было сбито по одному украинскому БПЛА. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ограничения на работу аэропортов.

В аэропортах Иваново, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля этой ночью были введены ограничения на работу аэропортов. Это было нужно для обеспечения безопасности. К утру все ограничения на прием и выпуск самолетов были сняты. Об этом в telegram-канале рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.