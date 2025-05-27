Горящий лес в Воронежской области и закрытые аэропорты: какие регионы атаковали ВСУ 27 мая. Карта

В регионе средства противовоздушной обороны нейтрализовали свыше 25 БПЛА, рассказали в Минобороны РФ. Согласно предварительной информации, жертв и разрушений нет. В восточной части области в результате падения обломков дрона произошло возгорание в лесу, однако пожар был оперативно ликвидирован. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Кроме того, ночью в регионе вводился режим опасности атаки беспилотников. Рано утром глава региона сообщил об его отмене.