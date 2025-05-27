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Россиянина, похитившего дочь 5 лет назад, задержали в Белоруссии

Похитивший пять лет назад дочь гражданин РФ находится в изоляторе в Белоруссии, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

Похитивший пять лет назад дочь гражданин РФ находится в изоляторе в Белоруссии, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Минска был задержан россиянин, который находился в розыске насколько лет: после развода похитил дочь и вывез ее из РФ.

В ночь с 21 на 22 мая при оформлении рейса Минск — Дубай пограничники задержали мужчину и девочку с паспортами граждан РФ, которые вызвали подозрения. Выяснилось, что документы были частично поддельными — так, страницы с установочными данными «оказались заменены». В ходе разбирательства установлено: мужчина был объявлен в межгосударственный розыск МВД РФ за убийство и был лишен родительских прав. Он похитил девочку у матери и пять лет скрывался с ней.

Девочка передана минским правоохранителям для возвращения матери.

Решается вопрос о возбуждении в отношении отца уголовного дела.

Представитель МВД РФ Ирина Волк ранее информировала: житель города Колпино был лишен родительских прав, но в мае 2020 года после бракоразводного процесса забрал 6-летнюю дочь и вместе с ней скрылся. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Поиски девочки и ее отца продолжались несколько лет. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга не раз выезжали в российские города, откуда поступала информация о мужчине с ребенком, похожими на фото в ориентировке.

19 мая было установлено, что отец и дочь находятся в Белоруссии и готовятся вылететь в другое государства. Информация была передана белорусским коллегам, которые и задержали мужчину. В ближайшее время он будет доставлен в Санкт-Петербург.