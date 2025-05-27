Россиянина, похитившего дочь 5 лет назад, задержали в Белоруссии

В ночь с 21 на 22 мая при оформлении рейса Минск — Дубай пограничники задержали мужчину и девочку с паспортами граждан РФ, которые вызвали подозрения. Выяснилось, что документы были частично поддельными — так, страницы с установочными данными «оказались заменены». В ходе разбирательства установлено: мужчина был объявлен в межгосударственный розыск МВД РФ за убийство и был лишен родительских прав. Он похитил девочку у матери и пять лет скрывался с ней.