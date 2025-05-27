Исчез с детской площадки. В Пермском крае два дня ищут 6-летнего мальчика

В городе Кизеле Пермского края 6-летний Марк Аглиуллин вышел из дома и пропал. Его мама Лейла обратилась в правоохранительные органы. Спустя сутки начались масштабные поиски ребёнка. Но прошло уже два дня, а о судьбе мальчика ничего неизвестно. Куда пропал Марк, и как проходят его поиски — в материале сайта perm.aif.ru.