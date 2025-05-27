Исчез с детской площадки. В Пермском крае два дня ищут 6-летнего мальчика

В городе Кизеле Пермского края 6-летний Марк Аглиуллин вышел из дома и пропал. Его мама Лейла обратилась в правоохранительные органы. Спустя сутки начались масштабные поиски ребёнка. Но прошло уже два дня, а о судьбе мальчика ничего неизвестно. Куда пропал Марк, и как проходят его поиски — в материале сайта perm.aif.ru.
Вышел погулять.
25 мая в 12 часов дня 6-летний Марк собрался на прогулку. Он вышел из дома на улице Энгельса, 86. Детская площадка, на которой играл ребёнок, находится у соседнего дома. Но когда его мама вышла за ним, мальчика уже на улице не было.
Сначала ребёнка искали своими силами, но успехов это не принесло, и Лейла обратилась в полицию. На следующий день ориентировку о пропаже Марка опубликовали в группе «Мой город — Кизел!» во «Вконтакте». Неравнодушные жители начали собираться на помощь.
«Собраться в одном месте, обсудить места поисков», «Нужно собирать людей и искать!!!», «Все желающие, кто хочет помочь в поиске, сбор в отделе полиции», — комментировали пост о пропаже ребёнка кизеловцы.
«Весь город осмотрели».
Позже в Кизел приехали и пермские поисковые отряды. Вместе со следственным комитетом и сотрудниками полиции добровольцы круглосуточно ищут Марка. К сожалению, пока безуспешно.
«Очень много людей помогает. Осмотрели практически весь город, но ребёнка, к сожалению, нигде нет. С утра люди сменились: те, кто искал ночью, уехали отдыхать, на их место приехали другие волонтёры. Поиск не останавливается, ищем!» — рассказала руководитель отряда «ПрикамьеПОИСК» Юлия сайту perm.aif.ru.
Также Юлия отметила: поиски осложняются тем, что точное время пропажи ребёнка неизвестно. Оказалось, у Марка есть брат, и они внешне очень похожи. Поэтому пропажу одного из них и не обнаружили сразу.
«Не оставайтесь равнодушными!».
6-летнего Марка Аглиуллина продолжают искать. Но люди уезжают на работу или отдохнуть, а добровольцы сейчас очень нужны. Глава Кизела Андрей Родыгин призвал всех жителей города присоединиться к поискам. Координационный штаб находится в здании аттракционов (улица Ленина, 50).
«Не оставайтесь равнодушными! Если вы располагаете свободным временем и готовы поддержать усилия поисковиков, приходите прямо сейчас!», — написал в своём телеграм-канале Андрей Родыгин.
Напомним, Марку Аглиуллину на вид 6−7 лет, рост примерно 110−116 см, глаза карие, волосы тёмно-русые. Мальчик был одет в серый спортивный костюм, бело-красные носки и синие сандали.
Всех, кому известно что-либо о местонахождении ребёнка, просят сообщить об этом телефонам: 8 922 34567 02 или 112.
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