Бизнесмен отделался условным сроком за дачу взятки экс-мэру Троицка Виноградову

По версии следствия, весной 2020 года бизнесмен передал через посредника главе Троицка Виноградову взятку в виде беговой дорожки стоимостью 126 тысяч рублей. За это он должен был получить от мэрии разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию нежилого здания по улице им. Дерибаса.