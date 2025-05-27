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Бизнесмен отделался условным сроком за дачу взятки экс-мэру Троицка Виноградову

Предпринимателя Дмитрия Виноградова суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 378 тысяч рублей за дачу взятки экс-главе Троицка Александру Виноградову. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Источник: Pchela.News

По версии следствия, весной 2020 года бизнесмен передал через посредника главе Троицка Виноградову взятку в виде беговой дорожки стоимостью 126 тысяч рублей. За это он должен был получить от мэрии разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию нежилого здания по улице им. Дерибаса.

Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Напомним, в марте в Челябинской области направили в суд уголовное дело в отношении бывшего главы Троицка Александра Виноградова. Его обвиняют в получении взяток в виде денег и беговой дорожки. Экс-мэра Троицка задержали 13 декабря 2023 года. Суд избрал чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу.