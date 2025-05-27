Бизнесмен отделался условным сроком за дачу взятки экс-мэру Троицка Виноградову

По версии следствия, весной 2020 года бизнесмен передал через посредника главе Троицка Виноградову взятку в виде беговой дорожки стоимостью 126 тысяч рублей. За это он должен был получить от мэрии разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию нежилого здания по улице им. Дерибаса.
Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Напомним, в марте в Челябинской области направили в суд уголовное дело в отношении бывшего главы Троицка Александра Виноградова. Его обвиняют в получении взяток в виде денег и беговой дорожки. Экс-мэра Троицка задержали 13 декабря 2023 года. Суд избрал чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу.