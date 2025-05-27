В Самаре в ходе рейда изъяли из незаконного оборота 80 литров алкоголя 22 мая

В Самаре инспекторы регионального минпрома провели контрольную закупку, выявив на полках магазинов незаконный алкоголь.
Так, была проверена одна из торговых точек на улице Владимирской. Там было найдено 80 литров незаконно реализуемого алкоголя.
По итогу инцидента было заведено административное дело.
Напомним, что 24 мая 2025 года по всей Самаре прошли последние звонки. В связи с этим торговля алкоголем по всему городу была ограничена.
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