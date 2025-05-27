Полсотни пострадавших: появились подробности наезда автомобиля на толпу пешеходов

По словам очевидца, экстренные службы прибыли на место происшествия «в считаные секунды». «Машины скорой помощи уже были там. Одна из них стояла прямо рядом с тем местом, где это произошло, так что внутри был парамедик. Но затем они начали прибывать в течение нескольких секунд, все они пытаются пробиться к толпе и договориться с ней, что, как видите, очень трудно сделать, потому что людей так много, что они постоянно пытаются двигаться. Я просто хотел, чтобы мои дети убрались с дороги, несмотря ни на что, потому что я не мог быть уверен, что не последует атака или что-то в этом роде. Потому что там, на тротуаре, ты просто беззащитен. Я видела людей, лежащих на земле, людей без сознания. Это было ужасно. Просто ужасно».