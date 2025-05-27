Полсотни пострадавших: появились подробности наезда автомобиля на толпу пешеходов

Около 50 человек пострадали в Великобритании после того, как автомобиль врезался в толпу на параде победы футбольного клуба «Ливерпуль». Мужчина арестован после столкновения в центре города в конце празднования победы клуба в Премьер-лиге.
Победный парад футбольного клуба «Ливерпуль» в Премьер-лиге в понедельник вечером превратился в хаос после того, как в центре города автомобиль совершил наезд на пешеходов, в результате чего пострадали около 50 человек, включая детей.
Как пишет The Guardian, 53-летний белый британец, предположительно являвшийся водителем транспортного средства, был арестован на месте столкновения на Уотер-стрит в центре города.
Сцены ликования, когда тысячи болельщиков «Ливерпуля» выстроились вдоль улиц, чтобы отпраздновать победу своего клуба в Премьер-лиге, быстро сменились сценами страха и замешательства, когда около 18:00 на улицу прибыли экстренные службы. На ночной пресс-конференции служба скорой помощи Северо-Запада подтвердила, что 27 человек были доставлены в больницу, двое из них, в том числе один ребенок, получили серьезные травмы. Кроме того, 20 пациентам была оказана медицинская помощь на месте происшествия в районе Уотер-стрит. В общей сложности пострадали четверо детей.
Представитель полиции Мерсисайда Дженни Симс заявила, что инцидент не рассматривается как терроризм, и власти не разыскивают кого-либо еще в связи с этим инцидентом. Премьер-министр Стармер назвал эти сцены «ужасающими», в то время как ФК «Ливерпуль» выразил свои «мысли и молитвы» тем, кто пострадал в результате инцидента.
На кадрах с места событий видно, что вокруг сильно замусоренной дороги установлены полицейские кордоны, а также большое количество полицейских, машины скорой помощи и пожарная машина также находятся на месте происшествия. На тревожных кадрах, в частности, запечатлен человек, которого уносят на носилках, и мужчина, который идет, обняв за плечи полицейского для поддержки.
Предполагается, что примерно 30 человек получили медицинскую помощь от травм или шока в итальянском ресторане напротив ратуши Ливерпуля, за углом от места столкновения.
The Guardian приводит свидетельства, которыми поделился 55-летний Лес Уинспе: «Люди начали стучать в окна машины. Затем они разбили стекла, и он запаниковал и нажал на газ. Затем он ударил кого-то, и этого человека подбросило в воздух, и он протаранил остальных. Я никогда не видел ничего подобного».
Очевидец добавил, что первая жертва была подброшена в воздух «примерно на 20 футов» в результате столкновения.
Друг Уинспера, 52-летний Крейг Стюард, говорит, что там царил «хаос»: «люди плакали, дети плакали, их трясло». Он добавил: «Лично я думаю, что он ударил кого-то по ошибке, а потом опустил ногу. Это было худшее, что я видел в своей жизни, вы можете увидеть это по телевизору. Вот почему все дети плачут, потому что они были свидетелями этого. Я травмирован».
Оба мужчины сказали, что весь инцидент продолжался от 20 до 30 секунд.
Работники скорой помощи Сент-Джона одними из первых прибыли на Уотер-стрит, чтобы оказать помощь пострадавшим, некоторые из которых, как полагают, находятся в критическом состоянии. Репортер, находившийся на месте происшествия, видел, как двух «расстроенных» медиков-добровольцев утешали коллеги, когда они уходили с места происшествия.
По словам 40-летнего Сонни Сингха, вскоре после столкновения он увидел за полицейским кордоном раненого подростка и десятки людей, которые пробегали мимо него «плачущие и злые». «Люди бежали и кричали. Я увидел мальчика, вероятно, лет 15, который держался за ногу и истекал кровью. Там было много людей», — сказал он, добавив, что слышал, как автомобиль сбил десятки болельщиков.
Мэтт Коул, репортер Би-би-си, который присутствовал на параде со своей семьей, стал свидетелем инцидента. Он рассказал BBC News: «Впереди нас раздались крики, и внезапно темно-синяя машина просто прорвалась сквозь толпу. Она просто не останавливалась. Мне удалось схватить свою дочь, которая была со мной, и отпрыгнуть в сторону. Машина пролетела мимо меня и моей семьи буквально в нескольких дюймах. Затем мы обернулись и посмотрели, что произошло на мгновение позади нас, прежде чем убежать. За машиной гналась группа мужчин, которые пытались постучать по ней сбоку и швырять в автомобиль чем попало. Задняя часть стекла в машин была полностью разбита, но он и не думал останавливаться».
Коул добавил: «Целый отряд вооруженных полицейских машин остановился, из них выскочили люди с оружием и большими медицинскими пакетами и побежали к месту происшествия».
Один из очевидцев рассказал, что автомобиль дал задний ход, прежде чем, «что казалось невероятно преднамеренным», врезаться в толпу людей на Уотер-стрит.
Гарри Рашид, 48 лет, из Солихалла, был на параде со своей женой и двумя маленькими дочерьми, когда стал свидетелем столкновения. «Это произошло примерно в 10 футах от нас… Автомобиль выехал справа от нас. Он вынырнул прямо из-за припаркованной машины скорой помощи. Он просто протаранил всех людей, стоявших рядом с нами. Все произошло очень быстро. Сначала мы просто услышали хлоп, хлоп, хлоп — людей просто сбросило с капота машины».
Рашид описал, как толпа начала пытаться разбить стекла в машине: «Затем он остановился на несколько секунд, вероятно, секунд на 10. Затем толпа, находившаяся чуть поодаль, бросилась на него, пытаясь разбить его окна. Но потом он снова нажал на газ и просто протиснулся сквозь остальных, он просто продолжал идти. Это было ужасно. И было слышно, как он натыкался на людей. Затем моя дочь начала кричать, и на земле появились люди. Это выглядело явно преднамеренным».
По словам очевидца, экстренные службы прибыли на место происшествия «в считаные секунды». «Машины скорой помощи уже были там. Одна из них стояла прямо рядом с тем местом, где это произошло, так что внутри был парамедик. Но затем они начали прибывать в течение нескольких секунд, все они пытаются пробиться к толпе и договориться с ней, что, как видите, очень трудно сделать, потому что людей так много, что они постоянно пытаются двигаться. Я просто хотел, чтобы мои дети убрались с дороги, несмотря ни на что, потому что я не мог быть уверен, что не последует атака или что-то в этом роде. Потому что там, на тротуаре, ты просто беззащитен. Я видела людей, лежащих на земле, людей без сознания. Это было ужасно. Просто ужасно».