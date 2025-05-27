100-летнего жителя Иркутска обманули мошенники

Сотрудники полиции призывают жителей Иркутска пообщаться со своими пожилыми родственниками на тему возможных звонков от мошенников. Правоохранители сообщают о резком увеличении количества мошеннических схем, направленных против пенсионеров. За последние сутки в полицейские участки города поступило четыре заявления от пенсионеров в возрасте от 81 до 100 лет, ставших жертвами преступников, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.