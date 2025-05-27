100-летнего жителя Иркутска обманули мошенники

Сотрудники полиции призывают жителей Иркутска пообщаться со своими пожилыми родственниками на тему возможных звонков от мошенников. Правоохранители сообщают о резком увеличении количества мошеннических схем, направленных против пенсионеров. За последние сутки в полицейские участки города поступило четыре заявления от пенсионеров в возрасте от 81 до 100 лет, ставших жертвами преступников, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
Половина этих случаев была зарегистрирована сегодня утром, 27 мая. Преступники использовали отработанную схему: представлялись либо родственниками, попавшими в аварию, либо сотрудниками правоохранительных органов. Они убеждали пожилых людей, что для помощи попавшему в больницу родному человеку и избежания уголовной ответственности срочно требуются крупные суммы денег.
Жертвы, поверив мошенникам, готовили денежные свертки с суммами от 100 до 650 тысяч рублей, которые затем передавали курьерам. Общий ущерб составил 1 миллион 650 тысяч рублей.
В настоящее время по всем фактам возбуждены уголовные дела. Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание преступников. Правоохранители не исключают, что аналогичные звонки могут поступить другим пенсионерам, и призывают их родных и близких провести тематические беседы с пенсионерами, чтобы исключить случаи такого обмана.
Признаки этого вида обмана:
— звонят на стационарный телефон, затем и на сотовый, чтобы исключить возможность пенсионера позвонить реальному родственнику;
— быстро взволнованным голосом говорят о травме и аварии. После чего передают трубку «следователю», другому правоохранителю или медику;
— просят завернуть наличные в пакет и отдать «помощнику».
Напомним, что женщина оформила кредиты в 1,3 млн на знакомых и отдала деньги мошенникам в Приангарье. 53-летняя пострадавшая увидела рекламу «выгодных инвестициях» на бирже в интернете.