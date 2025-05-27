«Девочку искали пять лет». ГПК рассказал подробности задержания в Минске обвиняемого в убийстве россиянина, который пять лет назад похитил дочь у матери

А дальнейшее разбирательство показало, что еще ранее россиянина объявили в межгосударственный розыск МВД России. Фигуранта подозревают в убийстве. Также мужчина лишен родительских прав и не имеет права на законных основаниях проживать со своей дочерью. Девочку у матери мужчина похитил пять лет назад и все это время скрывался с ней. Сейчас, чтобы избежать уголовной ответственности, фигурант попытался вылететь в Объединенные Арабские Эмираты из Беларуси.