«Девочку искали пять лет». ГПК рассказал подробности задержания в Минске обвиняемого в убийстве россиянина, который пять лет назад похитил дочь у матери

В Минске правоохранители задержали с похищенной пять лет назад дочерью россиянина, которого подозревают в убийстве. Подробности сообщили в Государственном пограничном комитете.
Ранее в МВД рассказали, что похитивший дочь после развода россиянин задержан в аэропорту Минска.
Сейчас в ГПК проинформировали о подробностях задержания. Гражданина России задержали в аэропорту Минска ночью 22 мая во время оформления рейса «Минск — Дубай». Подозрения пограничников вызвали документы граждан России — папы с дочкой. Проверка показала, что документы частично подделали, заменив страницы с установочными данными.
А дальнейшее разбирательство показало, что еще ранее россиянина объявили в межгосударственный розыск МВД России. Фигуранта подозревают в убийстве. Также мужчина лишен родительских прав и не имеет права на законных основаниях проживать со своей дочерью. Девочку у матери мужчина похитил пять лет назад и все это время скрывался с ней. Сейчас, чтобы избежать уголовной ответственности, фигурант попытался вылететь в Объединенные Арабские Эмираты из Беларуси.
— Девочка передана сотрудникам уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома для возвращения матери, — прокомментировали в пресс-службе.
Задержанного россиянина поместили в ИВС, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела. Кроме того, за попытку незаконного пересечения границы его могут оштрафовать на сумму до 100 базовых величин (до 4200 белорусских рублей в мае 2025-го). А за использование поддельных документов ем грозит заключение на срок до двух лет.
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