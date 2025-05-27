Мужчина открыл огонь по врачам, проводившим вакцинацию детей

В городе Гардез, административном центре афганской провинции Пактия, произошел вооруженный инцидент во время кампании по вакцинации детей от полиомиелита. Мужчина открыл огонь по медикам.
В результате стрельбы один врач погиб, а другой получил ранения. Нападение произошло в районе Боланд Манзель, где медицинская бригада проводила иммунизацию по схеме «от дома к дому».
По данным портала Khaama Press, медики подошли к одному из домов, чтобы привить детей, но столкнулись с отказом. Когда они попытались вновь убедить жителей в необходимости вакцинации, из дома раздались выстрелы.
Власти Афганистана ранее запретили прививочные кампании с посещением домов, разрешив вакцинацию только в мечетях и медцентрах. Это ограничение затруднило доступ к вакцинам, особенно в отдаленных районах.
С августа 2021 года, когда к власти вернулись талибы, в стране резко выросло число случаев полиомиелита. По данным международных организаций, зафиксировано уже 25 новых случаев, включая 11 в провинции Кандагар. Эксперты опасаются, что из-за ограничений тысячи детей остаются без защиты от болезни, угрожающей параличом или смертью.
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