Мужчина открыл огонь по врачам, проводившим вакцинацию детей

С августа 2021 года, когда к власти вернулись талибы, в стране резко выросло число случаев полиомиелита. По данным международных организаций, зафиксировано уже 25 новых случаев, включая 11 в провинции Кандагар. Эксперты опасаются, что из-за ограничений тысячи детей остаются без защиты от болезни, угрожающей параличом или смертью.