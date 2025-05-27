В селе Самарской области 8-летний мальчик застрял в строительных плитах

Это случилось вечером 26 мая. Ребенка уже вытащили. Подробностями поделились представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
Информация об инциденте с 8-летним мальчиком появилась в понедельник в 19:21. Он играл и позже застрял в строительных плитах в селе Борское на улице Красноармейской.
На месте происшествия работали четыре специалиста 48-го пожарно-спасательного отряда. Для освобождения парня использовали гидравлический инструмент и кувалду.
До этого в Самаре спасли 9-летнюю девочку, которая провалилась в 3-метровый колодец.
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