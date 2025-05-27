В Санкт-Петербурге задержали подростка по подозрению в поджоге вагонного депо

Пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО сообщила о задержании 17-летнего жителя Санкт-Петербурга, причастного к поджогу вагонного депо по указаниям «куратора». Возбуждено уголовное дело о террористическом акте, фигурант заключен под стражу.