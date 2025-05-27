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Трое детей и трое взрослых разбились в ДТП на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград

Фургон и внедорожник столкнулись в 6 утра в Дубовском районе.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Страшное ДТП произошло в 6 часов утра 27 мая 2025 года в Дубовском районе Волгоградской области. По данным ГУ МВД по региону, на 610-м километре трассы лоб в лоб столкнулись грузовой фургон «Пежо» и внедорожник Changan. Первый автомобиль завалился на бок посреди дороги, легковушка улетела в кювет. В салоне китайского автомобиля ехали 37-летний водитель, 31-летняя женщина с тремя девочками-подростками. Всех участников аварии увезли в больницу, сообщает прокуратура Волгоградской области, которая начала взяла на контроль проверку по факту ДТП.

Как уточнили в надзорном ведомстве, в больнице попали взрослые из салона Changan, две 14-летние девочки и одна 16-летняя. Также травмы получил 42-летний водитель «Пежо». По данным облздрава, с трассы всех увезли в больницы Волгограда, состояние пострадавших пока неизвестно.