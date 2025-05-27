В Белоруссии россиянин хотел увезти за рубеж похищенную пять лет назад дочь

Правоохранители задержали в аэропорту Минска гражданина РФ, который пытался вывезти в Дубай по поддельным документам дочь, похищенную пять лет назад, сообщили в Государственном пограничном комитете республики.
«Установлено, что мужчина был объявлен в межгосударственный розыск МВД России за убийство, а также был лишен родительских прав и не мог проживать с ребенком на законных основаниях. Он похитил девочку у матери и пять лет скрывался с ней», — говорится в сообщении.
Уточняется, что при оформлении посадки 22 мая на рейс Минск-Дубай правоохранители обратили внимание на документы мужчины и ребенка. После проверки выяснилась, что в паспортах заменены несколько страниц с установочными данными.
Ребенок отдан соответствующим органам для передачи матери, мужчина — помещен в СИЗО.
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