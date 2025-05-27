В Белоруссии россиянин хотел увезти за рубеж похищенную пять лет назад дочь

«Установлено, что мужчина был объявлен в межгосударственный розыск МВД России за убийство, а также был лишен родительских прав и не мог проживать с ребенком на законных основаниях. Он похитил девочку у матери и пять лет скрывался с ней», — говорится в сообщении.