Жительница Башкирии второй раз подряд родила «королевскую двойню»

По словам министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина, хотя рождение двойняшек сегодня встречается достаточно часто, особенно с развитием технологий экстракорпорального оплодотворения, ситуация Корнеевых выбивается из этого ряда. Уникальность случая в том, что это уже вторая подряд естественно зачатая «королевская двойня» в одной семье, что в медицинской практике считается крайне редким явлением.