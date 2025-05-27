Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Башкирии второй раз подряд родила «королевскую двойню»

В Уфе на свет появилась «королевская двойня» в семье Корнеевых.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе в республиканском перинатальном центре на свет появилась «королевская двойня». Счастливыми родителями малышей стала чета Корнеевых. Этот случай стал не только семейным праздником, но и редким медицинским феноменом, привлекшим внимание врачей.

По словам министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина, хотя рождение двойняшек сегодня встречается достаточно часто, особенно с развитием технологий экстракорпорального оплодотворения, ситуация Корнеевых выбивается из этого ряда. Уникальность случая в том, что это уже вторая подряд естественно зачатая «королевская двойня» в одной семье, что в медицинской практике считается крайне редким явлением.

Светлана Корнеева теперь воспитывает пятерых детей. В ее семье подрастает старший сын, а также первая двойня. Разнополые малыши родились 1,8 лет назад в стенах этой же больницы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.