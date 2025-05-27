Жительница Башкирии второй раз подряд родила «королевскую двойню»

В Уфе в республиканском перинатальном центре на свет появилась «королевская двойня». Счастливыми родителями малышей стала чета Корнеевых. Этот случай стал не только семейным праздником, но и редким медицинским феноменом, привлекшим внимание врачей.
По словам министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина, хотя рождение двойняшек сегодня встречается достаточно часто, особенно с развитием технологий экстракорпорального оплодотворения, ситуация Корнеевых выбивается из этого ряда. Уникальность случая в том, что это уже вторая подряд естественно зачатая «королевская двойня» в одной семье, что в медицинской практике считается крайне редким явлением.
Светлана Корнеева теперь воспитывает пятерых детей. В ее семье подрастает старший сын, а также первая двойня. Разнополые малыши родились 1,8 лет назад в стенах этой же больницы.
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