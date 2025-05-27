В Екатеринбурге смягчили приговор водителю, осужденному за ДТП с четырьмя погибшими

В марте нынешнего года водитель грузовика был признан виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек. Ему было назначено 4,5 года в колонии-поселении. Также мужчину лишили водительских прав на 2,5 года.