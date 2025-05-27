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Житель Самарской области пытался похитить батареи из нежилого дома

В Отрадном росгвардейцы задержали мужчину, который хотел украсть батареи отопления.

Источник: Комсомольская правда

В Отрадном местный житель хотел похитить батареи из расселенного дома. Но подозрительные действия в доме на улице Советской заметили очевидцы. Дежурный Росгвардии передал информацию об этом экипажу вневедомственной охраны, который находился в это время на патрулировании.

— Увидев росгвардейцев, мужчина попытался скрыться, но безуспешно — его задержали, — прокомментировала пресс-служба Росгвардии Самарской области.

Оказалось, что житель Отрадного запланировал это преступление заранее. Он уже приготовил батареи, чтобы вынести их, но ему помешали росгвардейцы. Мужчину передали в полицию, где на него завели уголовное дело о покушении на кражу.