Житель Самарской области пытался похитить батареи из нежилого дома

В Отрадном местный житель хотел похитить батареи из расселенного дома. Но подозрительные действия в доме на улице Советской заметили очевидцы. Дежурный Росгвардии передал информацию об этом экипажу вневедомственной охраны, который находился в это время на патрулировании.
— Увидев росгвардейцев, мужчина попытался скрыться, но безуспешно — его задержали, — прокомментировала пресс-служба Росгвардии Самарской области.
Оказалось, что житель Отрадного запланировал это преступление заранее. Он уже приготовил батареи, чтобы вынести их, но ему помешали росгвардейцы. Мужчину передали в полицию, где на него завели уголовное дело о покушении на кражу.