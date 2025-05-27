Водителя «десятки» госпитализировали после опрокидывания в Самарской области

Авария произошла во вторник утром в Борском районе губернии. Автолюбителю потребовалась помощь медиков.
В региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС уточнили: сведения о ДТП поступили 27 мая в 4:58. На 16-м километре проезжей части «Борское — Коноваловка» с дороги вылетел и опрокинулся водитель «десятки».
После инцидента его отвезли в больницу. Помимо медиков, на месте происшествия работали специалисты 134-й пожарно-спасательной части. Они стабилизировали легковушку, деблокировали владельца машины и выключили аккумулятор.
Правоохранители организовали проверку. А в Самаре мужчина на скутере Sonlink попал под колеса Renault Logan.
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