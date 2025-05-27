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Происшествие с Ан-24 в Киренске назвали серьезным авиационным инцидентом

Пока это лишь предположение, во всех причинах и обстоятельствах предстоит разобраться экспертам.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Росавиция назвала событие, которое произошло 26 мая 2025 года в аэропорту Киренска Иркутской области, серьезным авиационным инцидентом. По информации пресс-секретаря ФАВТ Артема Кореняко, это лишь предварительно, восстановить события произошедшего предстоит комиссии Восточно-Сибирского МТУ Росавиации.

Напомним, после посадки воздушное судно, следовавшее из Иркутска, выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы из-за подлома носовой стойки шасси. Благо, никто из 51 человека, находящегося на борту, не пострадал. По мнению генерал-майора авиации Александра Барсукова, последствия могли быть куда серьезнее.

— Ключевая цель расследования — установление причин аварии и принятие мер по их предотвращению в будущем, — прокомментировал Артем Кореняко.

В это время следователи Восточного межрегионального СУТ СК России проводят доследственную проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», проверку начала и прокуратура.

27 мая аэропорт открылся, выкатившийся за пределы ВВП Ан-24 отбуксировали на место стоянки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усольском районе «Хонда Фрид» перевернулась и загорелась на трассе.