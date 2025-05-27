Происшествие с Ан-24 в Киренске назвали серьезным авиационным инцидентом

Напомним, после посадки воздушное судно, следовавшее из Иркутска, выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы из-за подлома носовой стойки шасси. Благо, никто из 51 человека, находящегося на борту, не пострадал. По мнению генерал-майора авиации Александра Барсукова, последствия могли быть куда серьезнее.