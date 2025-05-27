Возгорание произошло на шахте в Актюбинской области: есть пострадавшие

Три человека пострадали в добычном блоке шахты в результате кратковременного возгорания воздушной среды. По данным компании, 26 мая около 22:30 в одном из добычных блоков произошло кратковременное возгорание воздушной среды. Пострадали трое сотрудников.
«В добычном блоке шахты “Болашак” Донского ГОКа произошло кратковременное возгорание воздушной среды. Пострадали три дежурных электрослесаря, которые производили монтаж оборудования. Сотрудники получили ожоги лица и кистей рук», — сообщили в пресс-службе АО «ТНК “Казхром”.
По официальным данным, пострадавшие были оперативно доставлены в центральную больницу Хромтау, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Руководство предприятия находится на постоянной связи с врачами и родными.