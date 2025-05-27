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Подросток на питбайке сбил трехлетнего ребенка в Нижегородской области

Малышу потребовалась медицинская помощь.

Источник: ГУ МВД по Нижегородской области

В Урене Нижегородской области 16-летний подросток на питбайке совершил наезд на трехлетнего ребенка, который переходил дорогу в сопровождении взрослых. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Установлено, что 26 мая около 20:00 подросток, питаясь избежать столкновения с впереди идущим транспортным средством, выехал на встречную полосу. В этот момент дорогу переходил ребенок со взрослыми. Подросток не успел среагировать и сбил малыша.

В результате ДТП ребенку потребовалась помощь медиков, подросток не пострадал. В отношении родителей несовершеннолетнего водителя составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию и допуск к управлению транспортом лица без водительских прав.