Подросток на питбайке сбил трехлетнего ребенка в Нижегородской области

В Урене Нижегородской области 16-летний подросток на питбайке совершил наезд на трехлетнего ребенка, который переходил дорогу в сопровождении взрослых. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Установлено, что 26 мая около 20:00 подросток, питаясь избежать столкновения с впереди идущим транспортным средством, выехал на встречную полосу. В этот момент дорогу переходил ребенок со взрослыми. Подросток не успел среагировать и сбил малыша.
В результате ДТП ребенку потребовалась помощь медиков, подросток не пострадал. В отношении родителей несовершеннолетнего водителя составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию и допуск к управлению транспортом лица без водительских прав.