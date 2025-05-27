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Женщина поверила аферистам и помогла выманить более $195 тыс. у четырех минчан

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина поверила мошенникам и помогла выманить $195 тыс. у четырех минчан. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Reuters

Сначала 59-летняя работница торговой сети сама поверила в обман по схеме «Белтелекома» и «задекларировала» Br23 тыс. личных накоплений, для чего перевела их на якобы безопасный счет. На следующий день преступники позвонили ей по видеосвязи и попросили о помощи. Минчанке надо было забрать деньги у других жителей столицы, которые попали в такую же ситуацию и не могли самостоятельно отнести деньги в банк.

Женщина согласилась и на такси съездила по четырем адресам, где забрала у пенсионеров более $195 тыс. Из этой суммы ей позволили взять около Br10 тыс. на личные расходы, в том числе на оплату транспорта. Однако даже тогда минчанка не поняла, что помогает мошенникам. Она также согласилась отвезти деньги в соседнюю страну, где передала их незнакомцу, которого считала курьером Национального банка.

На протяжении пяти дней мошенники были с женщиной на связи и велели не говорить о происходящем никому.

Минская милиция проводит проверку по всем фактам.