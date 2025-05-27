Женщина поверила аферистам и помогла выманить более $195 тыс. у четырех минчан

Сначала 59-летняя работница торговой сети сама поверила в обман по схеме «Белтелекома» и «задекларировала» Br23 тыс. личных накоплений, для чего перевела их на якобы безопасный счет. На следующий день преступники позвонили ей по видеосвязи и попросили о помощи. Минчанке надо было забрать деньги у других жителей столицы, которые попали в такую же ситуацию и не могли самостоятельно отнести деньги в банк.
Женщина согласилась и на такси съездила по четырем адресам, где забрала у пенсионеров более $195 тыс. Из этой суммы ей позволили взять около Br10 тыс. на личные расходы, в том числе на оплату транспорта. Однако даже тогда минчанка не поняла, что помогает мошенникам. Она также согласилась отвезти деньги в соседнюю страну, где передала их незнакомцу, которого считала курьером Национального банка.
На протяжении пяти дней мошенники были с женщиной на связи и велели не говорить о происходящем никому.
Минская милиция проводит проверку по всем фактам.