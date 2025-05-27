Столичный суд разрешил конфисковать изъятые у жителя Санкт-Петербурга минералы для медитации

Черемушкинский суд столицы постановил конфисковать у жителя Санкт-Петербурга полудрагоценные камни, которые он пытался переслать в Китай. Сам отправитель настаивал, что речь идет об обычных предметах для медитации.
Как стало известно «МК», еще в октябре 2023 года мужчина пришел в почтовое отделение на Большеохтинском проспекте Санкт-Петербурга и оформил отправку посылки в Китай. В ней находился 21 необработанный минерал. В сопроводительных документах петербуржец указал стоимость — 150 долларов, вес — 1,12 кг и назначение — аксессуары для медитации. Однако таможенники заподозрили, что речь идет о контрабанде драгоценных камней. Экспертиза в результате подтвердила их предположения. Мужчина собирался послать в Китай данбуриты. Это редкий коллекционный минерал, который относится к категории драгоценных и полудрагоценных камней. Его пересылка без соответствующего оформления запрещена.
Сам гражданин своей вины не признал, пояснив, что и раньше пересылал подобные минералы, но никаких вопросов у таможни не возникало. Тем не менее, суд признал его виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП («недекларирование товаров») и постановил изъять минералы в пользу государства.