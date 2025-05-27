Вышел не на той остановке: под Уфой до глубокой ночи искали пропавшего 10-летнего мальчика

В минувший понедельник, 26 мая, в полицию с заявлением обратились родители 10-летнего школьника с заявлением о его пропаже. Парень поехал на электричке со станции «Спортивная» в Уфе на станцию Иглино к родственникам.
Когда мальчик не пришел домой и его телефон перестал отвечать, обеспокоенные родители обратились за помощью в полицию, к поискам подключились волонтеры поискового отряда «Поиск детей-Уфа». Добровольцы выехали на поиски и распространили в соцсетях ориентировку на пропавшего мальчика.
Как пояснил «КП-Уфа» собственный источник, знакомый с ситуацией, школьник поехал из дома, где он живет с родителями, в гости к родственникам в Иглино.
— Парень периодически ездит так на электричке самостоятельно. Его не встречали на станции, потому что не в первые раз ехал к родственникам в Иглино. В электричку сел, а вышел или нет пока не известно. Ранее из дома не уходил, — рассказывал источник.
К счастью, мальчика нашли живым и здоровым поздней ночью. Как рассказал тот же источник, ребенок случайно вышел на другой станции, перепугался и заблудился.
— Его нашли на железнодорожных путях, он шел обратно в сторону Уфы. Вышел, по предварительной информации, в Шакше и заблудился. Сейчас с ним все хорошо, — подытожил источник «КП-Уфа».
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