Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионер погиб при пожаре в Оршанском районе

27 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Бабиничи Оршанского района при пожаре погиб пенсионер. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Витебском областном УМЧС.

Источник: Александра Левчук/ТАСС

Спасателям 26 мая в 23.38 поступило сообщение о пожаре в частном доме. Когда пожарные расчеты прибыли на место, дом уже горел.

На месте пожара спасатели обнаружили труп мужчины. Работники МЧС выяснили, что хозяйка дома, пенсионерка, проживает в Могилеве, а в доме с ее разрешения находился брат владелицы жилья.

В результате пожара в доме повреждены кровля, потолочное перекрытие и имущество, закопчены стены. По факту происшествия проводится проверка. По предварительной версии, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.