Пенсионер погиб при пожаре в Оршанском районе

Спасателям 26 мая в 23.38 поступило сообщение о пожаре в частном доме. Когда пожарные расчеты прибыли на место, дом уже горел.
На месте пожара спасатели обнаружили труп мужчины. Работники МЧС выяснили, что хозяйка дома, пенсионерка, проживает в Могилеве, а в доме с ее разрешения находился брат владелицы жилья.
В результате пожара в доме повреждены кровля, потолочное перекрытие и имущество, закопчены стены. По факту происшествия проводится проверка. По предварительной версии, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.