24 ребенка отравились едой в детском саду в Туркестанской области

В результате отравления пострадали 26 человек — 24 ребенка и двое сотрудников детского сада.
По данным областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в ходе внеплановой проверки были выявлены серьезные нарушения санитарных норм.
Анализы продуктов питания и мазки с рук персонала показали наличие патогенной микрофлоры.
— Всем пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, после чего они были отпущены домой. Причиной пищевого отравления стало нарушение технологического процесса приготовления пищи, ненадлежащее хранение продуктов и несоблюдение личной гигиены сотрудниками, — сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.
По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело, ведется следствие.
Напомним, ранее в Туркестанской области за медицинской помощью обратились 57 человек, включая взрослых и детей, после отравления суши.