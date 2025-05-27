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24 ребенка отравились едой в детском саду в Туркестанской области

Пищевое отравление произошло в Сайрамском районе Туркестанской области в дошкольном учебном заведении «Нарымбет ата», принадлежащем одноименному ТОО, в селе Теспа, передает корреспондент агентства Kazinform.

В результате отравления пострадали 26 человек — 24 ребенка и двое сотрудников детского сада.

По данным областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в ходе внеплановой проверки были выявлены серьезные нарушения санитарных норм.

Анализы продуктов питания и мазки с рук персонала показали наличие патогенной микрофлоры.

— Всем пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, после чего они были отпущены домой. Причиной пищевого отравления стало нарушение технологического процесса приготовления пищи, ненадлежащее хранение продуктов и несоблюдение личной гигиены сотрудниками, — сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело, ведется следствие.

Напомним, ранее в Туркестанской области за медицинской помощью обратились 57 человек, включая взрослых и детей, после отравления суши.