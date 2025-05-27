24 ребенка отравились едой в детском саду в Туркестанской области

— Всем пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, после чего они были отпущены домой. Причиной пищевого отравления стало нарушение технологического процесса приготовления пищи, ненадлежащее хранение продуктов и несоблюдение личной гигиены сотрудниками, — сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.