12 казахстанцев стали жертвами трудового рабства за рубежом

По данным Министерства труда, только в 2024 году на заработки за рубеж выехали более 140 тысяч казахстанцев. Но, как показывает практика, не все из них находят обещанные условия. Рост числа случаев трудового мошенничества подтверждают и в полиции Астаны: с начала года зарегистрировано более 2000 подобных преступлений.