Россиянка подожгла супруга смесью бензина и масла

В селе Красногорское Алтайского края произошёл конфликт между супругами, который едва не закончился трагедией. 40-летняя женщина облила своего 36-летнего мужа горючей смесью из бензина и масла для бензопилы, после чего подожгла его зажигалкой.
Как сообщает телеграм-канала SHOT, пара познакомилась в соцсетях, где мужчина оставлял женщине романтические комментарии.
После нескольких лет совместной жизни между супругами вспыхнула ссора на бытовой почве. Супруг, по данным источника, ударил жену, а та в ответ использовала горючую жидкость. Увидев, что муж охвачен пламенем, женщина передумала и вызвала помощь.
Мужчину с ожогами госпитализировали, а его супругу задержали. У Татьяны двое детей от предыдущего брака. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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