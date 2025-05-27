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Россиянка подожгла супруга смесью бензина и масла

В селе Красногорское Алтайского края произошёл конфликт между супругами, который едва не закончился трагедией.

В селе Красногорское Алтайского края произошёл конфликт между супругами, который едва не закончился трагедией. 40-летняя женщина облила своего 36-летнего мужа горючей смесью из бензина и масла для бензопилы, после чего подожгла его зажигалкой.

Как сообщает телеграм-канала SHOT, пара познакомилась в соцсетях, где мужчина оставлял женщине романтические комментарии.

После нескольких лет совместной жизни между супругами вспыхнула ссора на бытовой почве. Супруг, по данным источника, ударил жену, а та в ответ использовала горючую жидкость. Увидев, что муж охвачен пламенем, женщина передумала и вызвала помощь.

Мужчину с ожогами госпитализировали, а его супругу задержали. У Татьяны двое детей от предыдущего брака. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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