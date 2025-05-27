Глава Владимирской области Авдеев: В Муроме при атаке дронов прошла эвакуация

В Муроме Владимирской области провели эвакуацию в связи с атакой беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом во вторник, 27 мая, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
По его словам, меры эвакуации касались районов, где были зафиксированы вражеские дроны. Точное количество эвакуированных жителей глава области не уточнил.
Информации о том, вернулись ли люди в свои дома после завершения опасности, пока не поступало, передает Telegram-канал Авдеева.
23 мая губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что ВС РФ отразили 15-ю атаку украинских войск в регионе и за двое суток ликвидировали 37 вражеских дронов.
В тот же день над городом Ельцом Липецкой области российские средства противовоздушной обороны ликвидировали беспилотники Вооруженных сил Украины.
Тогда мэр Москвы Сергей Собянин также доложил о ликвидации шести беспилотников ВСУ, летевших в сторону столицы. Он добавил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.
22 мая в Министерстве обороны России сообщили, что в период с 20:00 20 мая до 8:00 22 мая по московскому времени российские средства ПВО уничтожили 485 украинских беспилотников над регионами страны.